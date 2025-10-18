50 mil palestinos realizam a oração de sexta-feira na Mesquita de Al-Aqsa

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) – Dezenas de milhares de palestinos realizaram a oração de sexta-feira na Mesquita de Al-Aqsa e em seus pátios, apesar das severas restrições impostas pelo regime israelense ao acesso dos fiéis palestinos ao sagrado local.

De acordo com o Departamento de Waqf Islâmico em Al-Quds, cerca de 50 mil fiéis participaram da oração de sexta-feira na Mesquita de Al-Aqsa.

Fontes locais relataram que as forças policiais israelenses impediram o acesso dos moradores à Mesquita de Al-Aqsa pelos portões Bab Al-Asbat, Bab Al-Sahira e Bab Al-Amoud, instalando barreiras de ferro.

As forças israelenses também impuseram restrições rigorosas ao acesso à Mesquita, instalando barreiras de ferro nas ruas da cidade e próximas à Cidade Antiga e às entradas da Mesquita.

Dezenas de jovens foram parados nos portões da Cidade Antiga, com seus documentos verificados, e muitos foram impedidos de chegar à Mesquita para realizar as orações.

No Bab Al-Asbat, uma das entradas da Cidade Antiga, as forças israelenses agrediram os fiéis, incluindo um jovem que teve sua entrada à Mesquita negada e sofreu hematomas e ferimentos no rosto.

Durante o sermão de sexta-feira, o xeque Yusuf Abu Sunaynah enfatizou a importância da Mesquita de Al-Aqsa para todos os muçulmanos. Ele convocou os fiéis a preservá-la e mantê-la, a orar regularmente no local e a permanecer firmes na defesa da terra e dos locais sagrados.

