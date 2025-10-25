Número de palestinos mortos pelo regime sionista em Gaza chega a 68.519

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) – O Ministério da Saúde palestino em Gaza anunciou que, nas últimas 48 horas, 19 mártires foram levados aos hospitais; quatro deles foram atacados diretamente pelas forças sionistas, enquanto os outros 15 corpos foram encontrados sob os escombros. Durante esse período, outras sete pessoas ficaram feridas na Faixa de Gaza.

Desde a entrada em vigor do cessar-fogo, em 11 de outubro de 2025, até agora foram registrados 93 mártires, 324 feridos e 464 corpos recuperados dos escombros.

Desde 7 de outubro de 2023, quando começou a guerra do regime israelense contra Gaza, 68.519 palestinos morreram e 170.382 ficaram feridos, acrescentou o Ministério.

