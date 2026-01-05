Rússia e China cobram a libertação de Maduro, sequestrado pelos EUA

A China insta os EUA a garantirem a segurança pessoal do presidente Nicolás Maduro e de sua esposa, a libertá-los imediatamente, a cessarem a tentativa de derrubar o governo da Venezuela e a resolverem as questões por meio do diálogo e da negociação, afirmou o comunicado.

Ao mesmo tempo, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, e seu homólogo bielorrusso, Maxim Ryzhenkov, conversaram por telefone e pediram a libertação de Maduro da custódia dos EUA, enfatizando “a necessidade absoluta de libertar imediatamente o legítimo presidente da Venezuela… e sua esposa, devolvê-los à capital do país e reinstalar Nicolás Maduro como chefe de Estado”.

.................

308