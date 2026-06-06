A necessidade de unir a razão ao Alcorão e à Wilayah na escola do Imam Musa al-Kazim (A.S.)

Em um ensinamento luminoso, o Imam Musa al-Kazim (A.S.) apresenta a razão (‘aql) como a prova interior concedida por Deus ao ser humano para distinguir a verdade da falsidade. Contudo, ao lado da razão, ele destaca os profetas, os Imames infalíveis (A.S.) e o Alcorão como guias divinos e complementos indispensáveis para a orientação humana. Segundo essa visão, confiar em uma razão desvinculada da Revelação e dos ensinamentos da Ahlul Bayt (A.S.) pode conduzir ao erro e ao apego excessivo aos interesses mundanos. Isso porque a razão, por si só, não constitui um critério absoluto de discernimento; são o Alcorão e a Ahlul Bayt (A.S.) que iluminam plenamente o caminho da verdade e conduzem o ser humano à orientação e à perfeição.