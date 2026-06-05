Líder Enfatiza Unidade Nacional e Vigilância Diante da Guerra Híbrida dos Inimigos

Em uma mensagem na quinta-feira, por ocasião do 37º aniversário do falecimento do fundador da República Islâmica do Irã, Imam Khomeini, o Aiatolá Khamenei afirmou que os adversários do Irã recorreram a táticas de guerra híbrida após sofrerem uma derrota humilhante diante das Forças Armadas do país.

Milhões de iranianos de diversas camadas sociais, bem como inúmeros devotos de outros países, participaram das cerimônias realizadas no mausoléu do Imam Khomeini, no sul de Teerã, prestando homenagem ao arquiteto da Revolução Islâmica e renovando sua lealdade aos ideais da Revolução de 1979.

O Líder afirmou que o inimigo "maligno" experimentou a derrota e uma profunda humilhação em seu confronto com as Forças Armadas do país e agora busca compensar por meio de uma estratégia de guerra híbrida.

"O inimigo malicioso, tendo sido derrotado no confronto com seus bravos filhos nas Forças Armadas e tendo experimentado uma humilhação profunda e significativa tanto no campo de batalha quanto na arena pública, concentrou seus esforços em dois objetivos no âmbito da guerra híbrida: enfraquecer a resiliência do povo e criar erros de cálculo entre os dirigentes do país", declarou o Aiatolá Khamenei.

"O sistema de dominação que criou um posto avançado militar, chamado Israel, há quase 80 anos, não pode aceitar a existência de um Irã forte e independente, dotado de inúmeras vantagens e capacidades, na fronteira oriental da falsa e fictícia geografia do Grande Israel — a leste do Eufrates —, por isso não poupa esforços para impedir seu progresso", enfatizou.

O Líder advertiu que o inimigo busca criar dúvida, frustração, medo, desconfiança e discórdia, sublinhando que todos os iranianos devem frustrar tais planos sinistros por meio da firmeza e da perspicácia, preservando a unidade, a coesão e a confiança mútua. "Qualquer ato que cause pessimismo e desânimo entre o povo é considerado uma forma de auxílio ao inimigo deste país e de seu povo", acrescentou.

O Líder descreveu o falecido Imam Khomeini como uma personalidade carismática, cuja compreensão profunda iluminaria o futuro do Irã islâmico, lamentando que muitos dos mais jovens não tiveram a oportunidade de conhecê-lo diretamente.

"Que tremenda força poderia despertar uma nação adormecida, encantada pelo arrogância e pelo colonialismo, no 15 de Khordad de 1342 (5 de junho de 1963)? Que poder de inspiração poderia ter levado milhões às ruas no 12 de Bahman de 1357 (1º de fevereiro de 1979) para receber o Imam da nação, e no 14 de Khordad de 1368 (4 de junho de 1989) para despedir-se dele?", questionou.

O Líder enfatizou que tanto o grande Imam Khomeini quanto o mártir Aiatolá Khamenei descobriram e reviviram tal talento e prontidão na nação iraniana, e que as escolas de pensamento de ambos seguiam o mesmo caminho. Ele destacou ainda a necessidade de apoiar os oprimidos como um dever islâmico, humanitário e iraniano, afirmando que "o sistema arrogante, liderado pelos Estados Unidos, tem um problema com esta nação e sua identidade única, bem como com sua recusa em se render."

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