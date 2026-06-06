Hezbollah anuncia ter realizado 32 operações contra alvos israelenses nas últimas 24 horas

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) – O Hezbollah informou ter realizado sete operações na quinta-feira e 25 na sexta-feira contra o inimigo sionista.
As operações da Resistência realizadas na sexta-feira concentraram-se nas áreas de Hadatha, Yahmar al-Shaqif, Zawtar, Qantara, Naqoura, Al-Adaisseh e Tayri.
O comunicado acrescentou que as forças da Resistência realizaram 17 ataques contra concentrações e posições de efetivos e equipamentos israelenses. As forças também destruíram um tanque Merkava em uma operação e, em outras duas operações distintas, destruíram veículos blindados de transporte de pessoal e veículos militares de comunicações.
Combatentes do Hezbollah teriam utilizado mísseis, foguetes, artilharia, drones suicidas e mísseis terra-ar para atacar tropas israelenses, equipamentos militares, tanques, veículos blindados e drones no sul do Líbano.
Além disso, o Hezbollah afirmou que, em três operações, atacou drones Hermes 450 com mísseis terra-ar, forçando-os a deixar o espaço aéreo libanês.
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