Manifestantes em Seul realizam ato em apoio ao cessar-fogo em Gaza e ao fim do bloqueio

ABNA24 – Durante o ato, os participantes pediram o fim da guerra em Gaza, o levantamento do bloqueio imposto pelas forças de ocupação à Faixa de Gaza e o encerramento das políticas de deslocamento forçado nos territórios palestinos.

Os manifestantes marcharam em direção às embaixadas dos Estados Unidos e da potência ocupante em Seul, entoando palavras de ordem que exigiam o fim imediato do conflito em Gaza e a suspensão do apoio militar às operações em curso, além de apelar por uma ação internacional mais firme para proteger civis e conter a escalada da situação.

Os participantes carregavam bandeiras palestinas e exibiam cartazes pedindo o fim do bloqueio e a ampliação do acesso humanitário. Eles também instaram o governo sul-coreano a adotar uma posição mais clara sobre a guerra e suas consequências humanitárias, além de reconsiderar suas relações com o governo da ocupação.

O ato fez parte de uma série de manifestações semanais organizadas por ativistas pró-Palestina em Seul, com o objetivo de manter a mobilização pública e chamar a atenção para o agravamento da situação humanitária em Gaza.

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