Ministério de Gaza: 33 Mártires pelos Ataques do Regime Israelense durante o Eid al-Adha

Fontes médicas confirmaram que um homem palestino sucumbiu aos ferimentos no domingo, decorrentes de um ataque israelense em Gaza no dia anterior. O Ministério da Saúde informou que essa morte eleva o número de vítimas dos ataques israelenses durante os quatro dias do feriado para pelo menos 33 palestinos, com mais de 130 feridos desde o primeiro dia da ocasião.

O diretor do Hospital dos Mártires de Al-Aqsa, em Deir al-Balah, alertou para o iminente colapso total dos serviços médicos. Devido ao bloqueio israelense que dura meses, os geradores elétricos do hospital falharam, forçando o fechamento das salas de cirurgia. Riad Hussein declarou que departamentos críticos — incluindo terapia intensiva, diálise e unidades neonatais — deixarão de funcionar em breve caso o cerco criminoso continue.

Esses ataques persistem apesar do acordo de cessar-fogo em Gaza que entrou em vigor em 10 de outubro de 2025. O setor de saúde no território palestino sitiado continua enfrentando graves escassezes, destruição e falta de equipamentos essenciais devido à agressão israelense em curso.

O primeiro-ministro do regime israelense, Benjamin Netanyahu, declarou abertamente que suas forças ainda controlam cerca de 60% de Gaza, ameaçando expandir ainda mais essa ocupação. A chamada "linha amarela", prevista no cessar-fogo mediado pelos EUA como medida temporária antes da retirada total israelense, continua sendo violada pela ocupação.

Desde o cessar-fogo de outubro do ano passado, os ataques israelenses mataram mais de 925 palestinos e feriram mais de 2.810.

No total, o genocídio israelense em Gaza já ceifou a vida de quase 73.000 palestinos e feriu mais de 172.000, sendo a grande maioria mulheres e crianças.

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