CGRI atinge a Base Aérea de Ramat David com mísseis balísticos

A Guarda Revolucionária Islâmica do Irã declarou:

Em resposta aos extensos crimes do regime usurpador sionista no sul do Líbano e ao massacre e deslocamento em massa da população oprimida das regiões de Tiro e Nabatieh, bem como de outras áreas, incluindo Dahieh, em Beirute, a Base Aérea de Ramat David — origem dessas agressões — foi alvo de mísseis balísticos da Força Aeroespacial da Guarda Revolucionária Islâmica.

Nossa aceitação do cessar-fogo em 8 de abril estava condicionada à suspensão das hostilidades em todas as frentes. No entanto, como sempre, os EUA e o regime sionista não cumpriram seu compromisso: continuaram suas agressões e crimes no Líbano e violaram o cessar-fogo ao atacar repetidamente as águas e embarcações iranianas no Estreito de Ormuz, no Mar de Omã e no Oceano Índico.

A operação desta noite foi um aviso. Se as agressões se repetirem, as respostas serão mais abrangentes e englobarão todos os alvos EUA-sionistas na região.

..................

308