Guerra contra o Irã Falha no Teste da 'Guerra Justa', diz Papa Leão

O Papa Leão XIV declarou que a guerra EUA-Israel contra o Irã não atende aos padrões de uma "guerra justa" segundo os ensinamentos católicos, reiterando uma posição que já havia expressado durante uma visita a Madri.

Respondendo a jornalistas, o chefe da Igreja Católica disse: "No Irã, os critérios para uma guerra justa não estão presentes."

Ele acrescentou que a teoria tradicional da guerra justa foi desenvolvida em uma era em que a humanidade não podia imaginar o poder destrutivo das armas modernas.

As declarações seguem um desentendimento anterior com o vice-presidente americano JD Vance, que havia defendido o conflito como uma "guerra justa" — caracterização que o Papa rejeitou.

...............

308