Ataques do regime sionista contra o Líbano deixam 45 mártires e feridos nas últimas 24 horas.

Segundo informações divulgadas, entre os mártires estão dois oficiais e um soldado do Exército libanês.

O ministério também informou que um ataque aéreo do regime sionista contra a região de Al-Saksakiyah, no sul do Líbano, deixou dois mártires e outros 22 feridos. Entre os feridos estavam três crianças e uma mulher.

Enquanto isso, a rede de notícias libanesa Al Mayadeen informou que aviões de guerra do regime sionista realizaram um ataque aéreo contra a cidade de Haris, no distrito de Bint Jbeil.

Além disso, a artilharia do regime sionista bombardeou as cidades de Jibshit e Aba, no distrito de Nabatieh.

Relatos de campo indicaram ainda que a cidade de Deir Kifa, no distrito de Tiro, foi alvo de um ataque aéreo do regime sionista, resultando em pelo menos uma vítima fatal.

O Ministério da Saúde Pública do Líbano afirmou no sábado que o número de mártires em decorrência dos ataques do regime sionista contra o Líbano desde 2 de março subiu para 3.593, enquanto o número de feridos chegou a 10.990.

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