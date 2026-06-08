Iêmen Fecha o Estreito de Bab Al-Mandeb para Embarcações Israelenses

"No âmbito do confronto à agressão americana e sionista contra o eixo da jihad e da resistência no Irã, na Palestina, no Líbano, no Iraque e no Iêmen, e em oposição ao projeto sionista baseado no estabelecimento de uma 'Grande Israel' sob o nome de Novo Oriente Médio... as forças armadas iemenitas atacaram alvos sensíveis do inimigo israelense em Tel Aviv com vários mísseis", declarou Yahya Saree na segunda-feira, acrescentando que o ataque foi realizado com precisão e atingiu seus objetivos.

Mais cedo na segunda-feira, o exército israelense informou que um míssil havia sido disparado do Iêmen em direção aos territórios palestinos ocupados. O Ansarullah do Iêmen também anunciou em comunicado oficial que navios israelenses não podem passar pelo Mar Vermelho, declarando o fechamento do Estreito de Bab al-Mandeb para embarcações sionistas.

A importância desta via navegável não é menor que a do Estreito de Ormuz. Cerca de 3,9 milhões de barris de petróleo por dia — equivalente a 12% do comércio marítimo mundial — passam por esta passagem de 29 quilômetros. Analistas alertaram que seu fechamento aumentaria drasticamente a pressão sobre os Estados Unidos e seus aliados no Golfo Pérsico.

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