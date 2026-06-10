Ataque de Mísseis do IRGC tem como Alvo Base Aérea dos EUA e Centro de Comando e Controle na Jordânia

Segundo o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC), quatro grandes alvos americanos foram atacados na operação retaliativa lançada pela Força Espacial do IRGC.

O Departamento de Relações Públicas do IRGC anunciou em comunicado na manhã de quarta-feira que quatro importantes alvos — incluindo hangares de caças F-35 e o centro de comando e controle do exército americano em Al-Azraq, na Jordânia — foram atingidos no ataque de mísseis.

"Após a bem-sucedida operação da Marinha do IRGC ao atingir 21 alvos em bases aéreas e navais americanas na região e abater um drone MQ-9 no espaço aéreo da cidade de Jam, no sul do Irã, e diante da continuidade dos atos malignos do inimigo, completando a operação retaliativa do Irã, as forças do Islã e os bravos guerreiros da Força Aeroespacial do IRGC, com mísseis de combustível sólido de longo alcance, atacaram e destruíram quatro importantes alvos, incluindo os hangares de caças F-35 e o centro de comando e controle do exército americano assassino de crianças na base aérea de Al-Azraq, na Jordânia", afirma o comunicado.

O IRGC enfatizou: "Nossas forças estão prontas para dar uma resposta esmagadora e decisiva a qualquer nova agressão do inimigo, e o inimigo americano arcará com a responsabilidade pelas consequências de qualquer nova agressão."

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