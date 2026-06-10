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Qalibaf exalta nação iraniana: "Vocês tiraram o Irã das garras dos lobos"

10 junho 2026 - 21:37
News ID: 1825545
Qalibaf exalta nação iraniana: "Vocês tiraram o Irã das garras dos lobos"

O presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Baqer Qalibaf, teceu palavras de elogio ao povo iraniano pelos comícios noturnos que se estendem por 100 dias nas ruas do país.

Durante manifestação nesta semana, Qalibaf declarou que a nação "tirou o Irã das garras dos lobos", em referência direta à guerra de agressão promovida pelos EUA e pelo regime sionista de Israel contra a República Islâmica. 

As caminhadas noturnas, que se tornaram símbolo de resistência popular e unidade nacional, demonstram a firmeza do povo iraniano diante das pressões ocidentais e das tentativas de desestabilização apoiadas por Washington e Tel Aviv. 

Qalibaf reforçou que enquanto o povo permanecer nas ruas em defesa da Revolução, nenhuma potência estrangeira conseguirá impor sua vontade ao Irã.

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