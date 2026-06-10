Qalibaf exalta nação iraniana: "Vocês tiraram o Irã das garras dos lobos"

Durante manifestação nesta semana, Qalibaf declarou que a nação "tirou o Irã das garras dos lobos", em referência direta à guerra de agressão promovida pelos EUA e pelo regime sionista de Israel contra a República Islâmica.

As caminhadas noturnas, que se tornaram símbolo de resistência popular e unidade nacional, demonstram a firmeza do povo iraniano diante das pressões ocidentais e das tentativas de desestabilização apoiadas por Washington e Tel Aviv.

Qalibaf reforçou que enquanto o povo permanecer nas ruas em defesa da Revolução, nenhuma potência estrangeira conseguirá impor sua vontade ao Irã.

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