"Obrigado, Irã": novo mural em Beirute celebra resposta punitiva contra o regime israelense

Um novo mural foi revelado na Praça Al-Ghubairi, no subúrbio sul de Beirute, com os dizeres "Obrigado, Irã" em destaque. A homenagem popular vem na esteira da operação punitiva lançada pela República Islâmica contra o regime sionista de Israel, em resposta às constantes agressões e assassinatos promovidos por Tel Aviv na região.

Os subúrbios sul da capital libanesa, reduto histórico da resistência e do Hezbollah, transformaram-se novamente em palco de exaltação à aliança estratégica entre Irã, Líbano e Palestina.

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