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"Obrigado, Irã": novo mural em Beirute celebra resposta punitiva contra o regime israelense

10 junho 2026 - 21:49
News ID: 1825549
"Obrigado, Irã": novo mural em Beirute celebra resposta punitiva contra o regime israelense

A Praça Al-Ghubairi estampa gratidão do Líbano à República Islâmica por resposta histórica ao regime sionista.

Um novo mural foi revelado na Praça Al-Ghubairi, no subúrbio sul de Beirute, com os dizeres "Obrigado, Irã" em destaque. A homenagem popular vem na esteira da operação punitiva lançada pela República Islâmica contra o regime sionista de Israel, em resposta às constantes agressões e assassinatos promovidos por Tel Aviv na região. 

Os subúrbios sul da capital libanesa, reduto histórico da resistência e do Hezbollah, transformaram-se novamente em palco de exaltação à aliança estratégica entre Irã, Líbano e Palestina. 

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