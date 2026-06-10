Ataques aéreos do regime israelense no sul do Líbano deixam 11 civis mortos

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) – Mais cedo na mesma terça-feira, o Ministério da Saúde já havia divulgado que ataques aéreos do regime israelense em diferentes áreas do sul do Líbano haviam deixado 15 mortos e 42 feridos, incluindo dois trabalhadores de resgate, segundo dados oficiais.

Em resposta, o Hezbollah anunciou a realização de uma série de operações contra posições, concentrações e veículos do exército israelense no sul do Líbano, além de ter atingido com um drone um centro de comando militar israelense na cidade de Naqoura.

Desde 2 de março, o regime israelense tem conduzido uma ofensiva em larga escala contra o Líbano, que, segundo números divulgados, resultou em 3.666 mortos, 11.321 feridos e no deslocamento de mais de um milhão de pessoas.

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