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Ataques aéreos do regime israelense no sul do Líbano deixam 11 civis mortos

10 junho 2026 - 20:46
News ID: 1825526
Ataques aéreos do regime israelense no sul do Líbano deixam 11 civis mortos

O Ministério da Saúde do Líbano informou que 11 pessoas foram martirizadas e outras 44 ficaram feridas em ataques aéreos do regime israelense contra as áreas de al-Masaken e al-Bass, na cidade de Tiro, no sul do país, durante a noite de terça-feira.

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) – Mais cedo na mesma terça-feira, o Ministério da Saúde já havia divulgado que ataques aéreos do regime israelense em diferentes áreas do sul do Líbano haviam deixado 15 mortos e 42 feridos, incluindo dois trabalhadores de resgate, segundo dados oficiais.

Em resposta, o Hezbollah anunciou a realização de uma série de operações contra posições, concentrações e veículos do exército israelense no sul do Líbano, além de ter atingido com um drone um centro de comando militar israelense na cidade de Naqoura.

Desde 2 de março, o regime israelense tem conduzido uma ofensiva em larga escala contra o Líbano, que, segundo números divulgados, resultou em 3.666 mortos, 11.321 feridos e no deslocamento de mais de um milhão de pessoas.

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