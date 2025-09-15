  1. Home
  2. Temas Religiosos
  3. Conhecimentos

Os Quatro Grupos Cujas Orações Não São Respondidas

15 setembro 2025 - 10:04
News ID: 1727081
Os Quatro Grupos Cujas Orações Não São Respondidas

Hujjat al-Islam Naser Rafiei, citando uma declaração do Imam Ja'far Sadiq (A.S.), afirmou que "não há bem naqueles que não gostam de acumular riqueza". Ele explicou que uma pessoa que não consegue economizar, desperdiça seus bens com extravagância e prodigalidade, e não tem poupanças será privada de bondade e bênçãos.

Em seguida, ele narrou uma história para ilustrar a lição: um homem que havia perdido toda a sua riqueza pediu ao Imam Sadiq (A.S.) que orasse por ele para que seus bens fossem devolvidos. O Imam respondeu que há quatro grupos cujas orações não são atendidas.

  1. Os Desperdícios que Pedem Mais: O primeiro grupo é o daqueles que dissipam sua riqueza com extravagância e, depois, pedem a Deus por mais. O Imam Sadiq (A.S.) citou o verso do Alcorão, "وَلا تُسْرِفوا" (e não sejam extravagantes), para mostrar que o desperdício é um ato proibido por Deus.
  2. Os Preguiçosos que Pedem Sustento: O segundo grupo é o das pessoas que imploram a Deus por sustento sem fazer nenhum esforço ou trabalho. O Imam Sadiq (A.S.) perguntou: "São vocês menos que uma formiga?". Ele ressaltou que a formiga trabalha e armazena provisões para o inverno, aconselhando as pessoas a seguirem o exemplo de sua diligência.
  3. Aqueles que Emprestam Sem Documentação: O terceiro grupo inclui aqueles que emprestam dinheiro a outros sem obter um documento ou prova válida. O Imam Sadiq (A.S.) lembrou que Deus, no versículo mais longo do Alcorão (no final da Sura Al-Baqarah), enfatiza a necessidade de documentar os acordos financeiros e obter provas ao emprestar dinheiro.
  4. Aqueles que Ignoram os Conselhos Sábios: O quarto grupo é o daqueles que ignoram o conselho de pessoas sábias. Rafiei narrou uma história da vida do próprio Imam Sadiq (A.S.): seu filho Ismail quis dar dinheiro a um homem, mas o Imam o advertiu, dizendo que o homem não era digno de confiança. Ignorando o conselho de seu pai, Ismail deu o dinheiro, e o homem fugiu com toda a quantia. No ano seguinte, durante a temporada de Hajj, Ismail, chorando ao lado da Kaaba, implorou a Deus que lhe devolvesse seu dinheiro. O Imam Sadiq (A.S.) colocou a mão no ombro do filho e disse: "Esta oração não será respondida, pois eu já o havia prevenido sobre essa ação."

Rafiei concluiu que essa narrativa serve como um aviso crucial para todos, destacando a importância da gestão financeira inteligente, do esforço para ganhar a vida, da aderência aos princípios legais e religiosos nas transações e da atenção aos conselhos dos sábios. ⚠️

Tags

Contéudo Relacionado

Your Comment

You are replying to: .
captcha