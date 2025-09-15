Os Quatro Grupos Cujas Orações Não São Respondidas

Em seguida, ele narrou uma história para ilustrar a lição: um homem que havia perdido toda a sua riqueza pediu ao Imam Sadiq (A.S.) que orasse por ele para que seus bens fossem devolvidos. O Imam respondeu que há quatro grupos cujas orações não são atendidas.

Os Desperdícios que Pedem Mais: O primeiro grupo é o daqueles que dissipam sua riqueza com extravagância e, depois, pedem a Deus por mais. O Imam Sadiq (A.S.) citou o verso do Alcorão, "وَلا تُسْرِفوا" (e não sejam extravagantes), para mostrar que o desperdício é um ato proibido por Deus. Os Preguiçosos que Pedem Sustento: O segundo grupo é o das pessoas que imploram a Deus por sustento sem fazer nenhum esforço ou trabalho. O Imam Sadiq (A.S.) perguntou: "São vocês menos que uma formiga?". Ele ressaltou que a formiga trabalha e armazena provisões para o inverno, aconselhando as pessoas a seguirem o exemplo de sua diligência. Aqueles que Emprestam Sem Documentação: O terceiro grupo inclui aqueles que emprestam dinheiro a outros sem obter um documento ou prova válida. O Imam Sadiq (A.S.) lembrou que Deus, no versículo mais longo do Alcorão (no final da Sura Al-Baqarah), enfatiza a necessidade de documentar os acordos financeiros e obter provas ao emprestar dinheiro. Aqueles que Ignoram os Conselhos Sábios: O quarto grupo é o daqueles que ignoram o conselho de pessoas sábias. Rafiei narrou uma história da vida do próprio Imam Sadiq (A.S.): seu filho Ismail quis dar dinheiro a um homem, mas o Imam o advertiu, dizendo que o homem não era digno de confiança. Ignorando o conselho de seu pai, Ismail deu o dinheiro, e o homem fugiu com toda a quantia. No ano seguinte, durante a temporada de Hajj, Ismail, chorando ao lado da Kaaba, implorou a Deus que lhe devolvesse seu dinheiro. O Imam Sadiq (A.S.) colocou a mão no ombro do filho e disse: "Esta oração não será respondida, pois eu já o havia prevenido sobre essa ação."

Rafiei concluiu que essa narrativa serve como um aviso crucial para todos, destacando a importância da gestão financeira inteligente, do esforço para ganhar a vida, da aderência aos princípios legais e religiosos nas transações e da atenção aos conselhos dos sábios. ⚠️