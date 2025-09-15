Cartas do Nahj al-Balagha 17: O Parentesco de Primos entre Bani Hashem e Bani Umayyah – Uma Ambiguidade Histórica!

De acordo com a Agência Internacional de Notícias AhlulBayt (ABNA), a Carta 17 do Nahj al-Balagha é parte da resposta do Comandante dos Fiéis (Imam Ali, A.S.) a uma carta de Mu'awiya, escrita no meio da Batalha de Siffin, alguns dias antes da terrível noite de "Laylat al-Harir" (Noite do Estrondo), e antes que os sinais da derrota de Mu'awiya se tornassem evidentes.

Mu'awiya tentou, nesta carta, cobrir sua fraqueza com grandiloquência sobre a fé de sua família e sua relação com o Mensageiro de Deus (S.A.W.) e o Comandante dos Fiéis (A.S.), convidando o Imam a fazer a paz. Nesta carta, Mu'awiya enfatizou que estava disposto a jurar lealdade ao Imam, desde que permanecesse como governador de Sham (Síria).

O texto relativamente completo da carta de Mu'awiya e a resposta do Imam Ali (A.S.) estão disponíveis em diversas fontes, antes da compilação do Nahj al-Balagha por Sayyid Radhi. Exemplos incluem o livro "Siffin" de Nasr ibn Muzahim, o livro "Al-Mahasin wa al-Masawi" de Bayhaqi, bem como o livro "Al-Futuh" de Ibn A'tham al-Kufi e o livro "Al-Imamah wa al-Siyasah" de Ibn Qutaybah al-Dinawari.

A Rivalidade entre Bani Hashem e Bani Umayyah: Uma Questão de Linhagem e Honra

Embora o orgulho de ancestrais não seja louvável no Islã e, de acordo com os versículos do Alcorão Sagrado, os melhores seres humanos são os mais piedosos, devido à profunda cultura tribal nas terras árabes, em muitas guerras e batalhas, a questão do orgulho étnico era levada em consideração. Nas propostas de paz, também se tentava, ao mencionar as relações étnicas e tribais, preparar o terreno para a conexão entre os dois grupos e a reconciliação entre eles.

Mu'awiya, nesta carta, também tentou, ao alegar relações tribais comuns, preparar o terreno para o fim da guerra com o Comandante dos Fiéis (A.S.). O Imam, em resposta, ao mencionar os méritos de Bani Hashem, deu sua resposta a Mu'awiya. Nesta resposta, não havia outra opção senão mencionar as glórias islâmicas na família Hashemita e as maldades da família Omíada na história do Islã. O Imam, ao expor essas inimizades históricas, compara as famílias Hashemita e Omíada e rejeita a proposta de Mu'awiya.

A Ascendência de Bani Umayyah: Uma Discussão Histórica

O que deve ser notado nesta carta é a frase em que o Imam Ali (A.S.) descredita a linhagem de Mu'awiya e apresenta Bani Umayyah como indivíduos que não têm relação alguma com "Abd Manaf". Alguns historiadores acreditam que de Abd Manaf surgiram dois ramos: "Bani Hashem" e "Bani Umayyah". No entanto, o Comandante dos Fiéis (A.S.), nesta carta, em resposta à alegação de Mu'awiya de que essas duas tribos são da mesma família, disse: «وَ اَمّا قَوْلُکَ اِنّا بَنُوعَبْدِ مَناف» ("E quanto à tua afirmação de que 'somos filhos de Abd Manaf'"), ele rejeitou esta afirmação com várias declarações, e em uma frase brilhante ele diz: «وَ لاَ الصَّریحُ کَاللَّصیقِ» ("E o filho de linhagem pura não é como o filho adotado").

Muitos historiadores e vários comentaristas do Nahj al-Balagha acreditam que esta frase do Comandante dos Fiéis (A.S.) indica que "Umayyah" era um escravo romano que foi adotado por "Abd Shams", que por sua vez era filho de "Abd Manaf". Assim, "Bani Umayyah" tem raízes romanas e não árabes, e, portanto, a questão do "parentesco de primos" entre Bani Hashem e Bani Umayyah é um assunto incorreto.

Este assunto é narrado também nos livros "Tarikh Ibn Khaldun", "Tarikh Tabari" e "Jamharat Ansab al-Arab" de Ibn Hazm.