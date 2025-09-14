Cúpula realizada no Brasil condena agressões dos Estados Unidos contra Venezuela e Irã

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA): Por iniciativa e convocação da Frente de Luta contra o Imperialismo do Brasil, realizou-se no sábado uma importante reunião na Academia de Ciências de São Paulo, com ampla participação de representantes de mais de 50 partidos políticos e organizações não governamentais (ONGs) de países como Brasil, Venezuela, Chile e Cuba.

Sob o lema “Solidariedade internacional contra o imperialismo e pela soberania das nações”, a assembleia iniciou-se com uma solenidade em homenagem aos “mártires iranianos” da guerra imposta por Israel ao Irã em junho passado. Em seguida, repudiou as políticas agressivas e as sanções unilaterais contra Irã, Venezuela, Iêmen e Cuba, reafirmando seu apoio à luta dos povos da Palestina e do Líbano.

Na declaração final, os participantes enfatizaram princípios como o direito à autodeterminação dos povos, a soberania nacional e a luta contra a hegemonia das grandes potências.

A nota destaca que as sanções cruéis contra o Irã e a Venezuela são um crime contra a humanidade, e declara a profunda solidariedade com os povos e governos desses países.

Além disso, destacou-se que defender a resistência do povo palestino contra a ocupação israelense é um “dever revolucionário e humanitário” para todas as forças de libertação do mundo.

Os representantes presentes consideraram que as políticas dos Estados Unidos e seus aliados são a principal causa da instabilidade nas regiões do Oriente Médio e da América Latina, e exigiram “o fim imediato do injusto bloqueio contra Cuba e Venezuela”.

