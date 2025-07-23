Presidente do Irã: enriquecimento de urânio vai continuar

Em entrevista à Al Jazeera, ele declarou que Israel esconde as perdas sofridas e que o pedido por cessar-fogo revela o impacto real da ofensiva iraniana.

Pezeshkian reafirmou que o Irã não deseja a guerra, mas responderá com força total a qualquer agressão, mantendo-se firme no direito à autodefesa.

Sobre o programa nuclear, reiterou que o enriquecimento de urânio continuará sob parâmetros legais e chamou de ilusão qualquer ideia de que o projeto tenha sido eliminado.

O mandatário do país persa ainda ressaltou a solidariedade regional com o Irã e explicou que o ataque à base estadunidense no Catar foi uma resposta aos bombardeios contra seu país — não um ataque ao povo catariano.

