Presidente do Irã: enriquecimento de urânio vai continuar

24 julho 2025 - 02:42
O presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, afirmou que o Irã está preparado para qualquer ataque israelense e que suas forças são capazes de atingir o interior do território inimigo.

Em entrevista à Al Jazeera, ele declarou que Israel esconde as perdas sofridas e que o pedido por cessar-fogo revela o impacto real da ofensiva iraniana.

Pezeshkian reafirmou que o Irã não deseja a guerra, mas responderá com força total a qualquer agressão, mantendo-se firme no direito à autodefesa.

Sobre o programa nuclear, reiterou que o enriquecimento de urânio continuará sob parâmetros legais e chamou de ilusão qualquer ideia de que o projeto tenha sido eliminado.

O mandatário do país persa ainda ressaltou a solidariedade regional com o Irã e explicou que o ataque à base estadunidense no Catar foi uma resposta aos bombardeios contra seu país — não um ataque ao povo catariano.

