Chanceleres do Irã e do Paquistão discutem a crise em Gaza e as relações bilaterais

Durante a conversa telefônica, o chanceler do Paquistão reafirmou o apoio incondicional de seu país ao povo palestino e pediu acesso imediato e sem obstáculos à ajuda humanitária.

Além disso, expressou sua esperança em resultados positivos da próxima conferência internacional sobre a solução da questão palestina, que será realizada hoje em Nova York.

Seyed Abbas Araqchi e Mohammad Ishaq Dar também trocaram opiniões sobre as relações bilaterais e a agenda da próxima visita de uma delegação de alto nível da República Islâmica do Irã ao Paquistão.

