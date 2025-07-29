Irã não confia em absoluto nas promessas dos EUA e de Israel

“Não temos absolutamente nenhuma confiança nas promessas e compromissos dos norte-americanos e dos sionistas, e estamos totalmente preparados para enfrentar com determinação qualquer nova maldade da parte deles”, afirmou nesta terça-feira o general-de-divisão Abdolrahim Musavi, durante uma conversa telefônica com o ministro da Defesa do Tajiquistão, general Imamali Saberzadeh.

Ao relatar a resposta contundente do Irã à agressão militar ocorrida em junho, o alto oficial militar persa destacou que Washington e o “regime sionista assassino de crianças” sofreram um “fracasso retumbante” durante os 12 dias de ataques contra o Irã, apesar de terem utilizado “todas as suas capacidades militares”.

“Com este crime vergonhoso, o inimigo mostrou ao mundo que os Estados Unidos e o regime sionista assassino de crianças não respeitam nenhum princípio ou norma internacional e, embora tenham lutado com todas as suas forças durante 12 dias contra as Forças Armadas iranianas, não conseguiram alcançar seus objetivos e sofreram duros golpes. Por isso, pediram um cessar-fogo para salvar o regime sionista”, afirmou Musavi.

Enquanto isso, o ministro do Tajiquistão felicitou e desejou sucesso ao general Musavi como novo chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, e declarou que o martírio do general-de-divisão Baqeri, de outros comandantes das Forças Armadas, assim como de cidadãos inocentes do Irã, representa “uma profunda dor para o governo, o povo e as Forças Armadas da República do Tajiquistão”.

Nesta conversa, o general Saberzadeh destacou as profundas afinidades culturais, linguísticas e históricas entre os dois países e qualificou as relações entre o Tajiquistão e o Irã como “baseadas na fraternidade”.“O governo e o povo da República do Tajiquistão consideram o povo iraniano como um amigo próximo e o aceitam como um verdadeiro irmão”, ressaltou ele.

No dia 13 de junho, Israel lançou uma agressão sem motivo contra o Irã, atacando instalações militares, nucleares e civis em Teerã e outras cidades, causando 1100 mortes. Uma semana depois, os Estados Unidos, em apoio ao regime sionista, bombardearam três locais nucleares do país persa.

O Irã respondeu à agressão com força, lançando centenas de mísseis balísticos e drones contra alvos estratégicos israelenses nos territórios ocupados, no âmbito da operação sem precedentes ‘Verdadeira Promessa III’, além de um ataque de retaliação contra a maior base americana na região, o que conseguiu deter o assalto ilegal e impor um cessar-fogo aos agressores em 24 de junho.

