Discursos do Nahj al-Balagha (14): Mentes Frágeis, Alvo de Ataques Constantes da Mídia Estrangeira

De acordo com a Agência Internacional de Notícias AhlulBayt (A.S.) – ABNA, o Discurso 14 do Nahj al-Balagha, que é parte das palavras de Imam Ali (A.S.), foi proferido para censurar o povo de Basra e seu apoio aos instigadores da Batalha de Jamal. Embora alguns comentaristas tenham considerado este discurso anterior ou posterior a essa batalha, quase todos enfatizam a continuidade de significado entre os Discursos 13 e 14, considerando-os como excertos de um único sermão.

Embora Imam Ali (A.S.) tenha dirigido este discurso ao povo de Basra, as qualidades que ele mencionou neste sermão para certas pessoas e correntes políticas são consideradas características universais para todos os seres humanos em todos os tempos. Portanto, cada indivíduo deve meditar cuidadosamente sobre essas palavras e, evitando essas qualidades indesejáveis, proteger-se de se tornar um alvo para arqueiros, um bocado para predadores ou uma presa para caçadores.

O Comandante dos Fiéis (A.S.) afirmou neste discurso:

"أَرْضُکُمْ قَرِیبَةٌ مِنَ الْمَاءِ بَعِیدَةٌ مِنَ السَّمَاءِ، خَفَّتْ عُقُولُکُمْ وَ سَفِهَتْ حُلُومُکُمْ، فَأَنْتُمْ غَرَضٌ لِنَابِلٍ وَ أُکْلَةٌ لِآکِلٍ وَ فَرِیسَةٌ لِصَائِلٍ."

"Sua terra está perto da água e longe do céu. Suas mentes são levianas e sua sabedoria é tola. Assim, vocês são o alvo de todo arqueiro, o bocado de todo comedor e a presa de todo caçador."

Análise das Palavras do Imam

Na primeira parte dessas frases, lemos: "Sua terra está perto da água e longe do céu." Parece que o significado desta frase vai além de uma descrição geográfica de uma cidade. Alguns comentaristas do Nahj al-Balagha interpretaram a proximidade da água como "a proximidade e acessibilidade do Imam"; no entanto, essas pessoas, devido à falta de atenção a essa grande bênção, estão "distantes do céu e dos conhecimentos elevados, ou seja, da proximidade com Deus e Seus aliados".

Na segunda frase, o Imam menciona outras duas qualidades para essas pessoas: "Suas mentes são levianas e sua sabedoria é tola." Embora essas duas frases pareçam ter o mesmo significado, uma análise cuidadosa dos termos "Aql" (intelecto) e seu plural "Uqul", bem como da palavra "Hilm" (paciência/sabedoria) e seu plural "Hulum", pode esclarecer a diferença entre elas.

"Aql" (intelecto) refere-se à capacidade de gerenciamento abrangente, à análise completa das dimensões de um evento e à previsão para a execução de decisões.

refere-se à capacidade de gerenciamento abrangente, à análise completa das dimensões de um evento e à previsão para a execução de decisões. "Hilm" (paciência/sabedoria) refere-se à capacidade de autocontrole inteligente para a execução dessas mesmas decisões.

Assim, pode-se dizer que o Imam, ao descrever essas pessoas, as apresenta como "mentes fracas" (incapazes de analisar eventos e ocorrências com precisão) e também "tolos impacientes" (incapazes de analisar correntes com precisão e impacientes em aceitar decisões sensatas de outros).

A Consequência da Fraqueza Mental e da Impaciência

O resultado natural dessas poucas características – ou seja, "distância da liderança", "mente fraca" (incapacidade de analisar eventos corretamente e tomar decisões adequadas), e também "falta de paciência e tolerância" para o momento certo de executar cada decisão – cria qualidades no ser humano que o tornam um alvo fácil, um bocado gordo e uma presa acessível para os inimigos. Como Imam Ali (A.S.) continua dizendo:

"Assim, vocês são o alvo de todo arqueiro, o bocado de todo comedor e a presa de todo caçador."

A aplicação dessas descrições a indivíduos que, sem prestar atenção às palavras de seu líder, ouvem a mídia estrangeira e os rumores nas redes sociais, e tomam decisões políticas e econômicas "insensatas e tolas" para si ou para a sociedade, sem ter fundamentos corretos na fé ou mesmo na razão, é autoexplicativa.

Este assunto tornou-se tão evidente que, em muitos espaços de mídia criados pela mídia estrangeira, eles contam explicitamente com a "estupidez do público". Diariamente, milhares de rumores e mentiras são disseminados, enquanto eles próprios sabem que o que estão divulgando são mentiras que só são aceitáveis para um público de "mentes fracas e impacientes", a fim de torná-los alvos de suas flechas e transformá-los em presas fáceis para os inimigos da fé e do Irã, para que sejam mais facilmente digeridos.