UNICEF alerta para morte iminente de 450.000 crianças em Gaza

O diretor regional do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) para a Ásia Ocidental e Norte da África, Edouard Beigbeder, alertou na quinta-feira para uma "catástrofe iminente" em Gaza, o maior centro populacional da Faixa de Gaza, onde mais de 450 mil crianças enfrentam riscos letais diante da possibilidade de uma nova ofensiva israelense e do bloqueio total imposto pelo regime sionista.

Segundo o Unicef, uma em cada cinco crianças na cidade de Gaza foi diagnosticada com desnutrição aguda.

A agência da ONU informou ainda que a desnutrição infantil no enclave atingiu níveis recordes em agosto, e denunciou que o tratamento de 2.400 dessas crianças está ameaçado. "A urgência de agir e salvar vidas nunca foi maior", declarou Beigbeder, que também alertou sobre os graves riscos enfrentados por recém-nascidos, crianças feridas e com deficiência.

Beigbeder afirmou que “a escalada em curso já provocou um número desproporcional de vítimas civis e levou ao colapso quase total dos poucos recursos vitais dos quais dependem as crianças na capital de Gaza”. Ele também alertou que a campanha brutal de bombardeios israelenses e as ordens massivas de evacuação estão privando crianças de tratamentos médicos essenciais à sobrevivência.

O representante da Unicef denunciou ainda que as crianças palestinas não têm para onde fugir, apesar das alegações de Israel sobre a criação de “zonas humanitárias” para facilitar deslocamentos e assumir o controle da cidade.

Ele ressaltou que o Direito Internacional oferece proteção especial à infância, e pediu à comunidade internacional que aja imediatamente para evitar uma tragédia ainda maior. Segundo ele, em menos de dois anos de guerra, mais de 50 mil crianças palestinas foram mortas ou feridas em Gaza. “Quantas mais serão necessárias antes que o mundo tome uma atitude?”, questionou.

Desde 2 de março, o regime de Israel fechou todas as passagens fronteiriças, bloqueando a entrada de comboios humanitários e ignorando os apelos internacionais para reabri-las.

Desafiando os pedidos globais por um cessar-fogo, o exército israelense conduz uma ofensiva brutal contra Gaza desde 7 de outubro de 2023, na qual 64.756 palestinos foram mortos e 164.059 ficaram feridos, a maioria mulheres e crianças.

