OCI: Conselho de Segurança deve tomar “medidas contundentes” contra o regime sionista

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA): “Sem dúvida, essa ação covarde representa uma violação evidente das normas do direito internacional e da Carta das Nações Unidas, além de constituir uma ameaça clara à segurança da região do Oriente Médio e, de fato, à paz e à segurança internacionais”, denunciou Ahmed Yildiz.

O funcionário turco qualificou o ataque de Israel como “terrorismo de Estado” e parte das “políticas sistemáticas e dos esforços contínuos de Israel para desestabilizar a região”.

Na terça-feira, o regime sionista realizou um ataque contra uma reunião de altos comandantes do HAMAS na capital do Catar, Doha.

Segundo relatos, apesar das fortes explosões e do surgimento de grossas colunas de fumaça no céu de Doha, os líderes do HAMAS não sofreram danos.

