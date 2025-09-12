  1. Home
  2. serviço
  3. Mundo

OCI: Conselho de Segurança deve tomar “medidas contundentes” contra o regime sionista

12 setembro 2025 - 23:45
News ID: 1726265
OCI: Conselho de Segurança deve tomar “medidas contundentes” contra o regime sionista

Ahmed Yildiz, representante da Turquia nas Nações Unidas, divulgou um comunicado em nome da Organização para a Cooperação Islâmica (OCI), no qual afirmou:“Este ataque odioso e infundado contra o Estado do Catar constitui uma violação flagrante da soberania territorial e da segurança desse país. Solicitamos ao Conselho de Segurança que responsabilize o regime de Israel por essa agressão.”

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA): “Sem dúvida, essa ação covarde representa uma violação evidente das normas do direito internacional e da Carta das Nações Unidas, além de constituir uma ameaça clara à segurança da região do Oriente Médio e, de fato, à paz e à segurança internacionais”, denunciou Ahmed Yildiz.

O funcionário turco qualificou o ataque de Israel como “terrorismo de Estado” e parte das “políticas sistemáticas e dos esforços contínuos de Israel para desestabilizar a região”.

Na terça-feira, o regime sionista realizou um ataque contra uma reunião de altos comandantes do HAMAS na capital do Catar, Doha.

Segundo relatos, apesar das fortes explosões e do surgimento de grossas colunas de fumaça no céu de Doha, os líderes do HAMAS não sofreram danos.

.................

308

Your Comment

You are replying to: .
captcha