Iêmen lança míssil hipersônico contra alvos vitais em Israel

Em comunicado, as Forças Armadas do Iêmen informaram que um míssil balístico hipersônico, o míssil de fissão 'Palestina 2' com múltiplas ogivas, atingiu diversos alvos estratégicos na área ocupada de Jafa (Tel Aviv), confirmando assim o sucesso da operação.

Segundo a nota, esta operação foi realizada em apoio ao povo palestino e 'em resposta aos crimes de genocídio e fome na Faixa de Gaza', e também se enquadra 'na resposta à agressão israelense contra o nosso país'.

O grande povo iemenita, o povo do arabismo e do islamismo, o povo da fé e da sabedoria, o povo da jihad e da firmeza, o povo da confiança em Deus e da dependência d’Ele, não se deixará dissuadir pela brutal agressão israelense de manter sua postura de princípios em relação aos seus irmãos oprimidos e famintos na Palestina’, diz a mensagem.

Nesse contexto, deixaram claro que ‘a agressão criminosa’ do regime sionista apenas impulsionará o povo iemenita a ‘maior firmeza, perseverança e desafio pela causa de Deus e dos oprimidos’.

O Ministério da Saúde do Iêmen anunciou na quinta-feira que o número de mortos pelo bombardeio israelense de quarta-feira contra a capital do país, Sana, e a governadoria de Al-Jawf aumentou para 46 mártires e 165 feridos, um balanço preliminar, destacando que entre as vítimas há um grande número de mulheres e crianças.

Desde novembro de 2023, o Iêmen realizou uma série de operações contra o regime israelense, atacando com drones e mísseis alvos vitais israelenses nos territórios palestinos ocupados e embarcações vinculadas a Israel nos mares que cercam a península Arábica, em resposta à guerra genocida israelense que até o momento deixou 64.368 palestinos mortos.

