Fome em Gaza: sete novas vítimas fatais em apenas um dia

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA): O Ministério da Saúde de Gaza informou neste sábado que o número de mortos, decorrentes do bloqueio israelense à entrada de alimentos na Faixa de Gaza, chegou a 420 pessoas, das quais 145 são menores de idade.

Também foi informado que, desde que a Classificação Integrada da Segurança Alimentar em Fases (IPC, na sigla em inglês) designou, em 22 de agosto, a Faixa de Gaza como uma zona de fome, foram registrados 142 mortes por inanição, incluindo 30 crianças.

Desde o início da guerra genocida de Israel contra Gaza, o regime matou quase 64.803 palestinos e feriu 164.264, a maioria crianças e mulheres, em meio a denúncias internacionais sobre as ações do Exército israelense no enclave, especialmente em relação ao bloqueio da entrega de ajuda.

