A hipocrisia não tem limites quando se trata de sancionar Israel

14 setembro 2025 - 01:26
A Europa anuncia com alarde midiático sua intenção de suspender parcialmente o acordo com Israel. Em parte, como se o genocídio pudesse ser medido em porcentagens, como se a ocupação pudesse ser aceita pela metade e como se o sangue palestino valesse menos que o de outros povos.

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA): O cinismo da Europa é exposto: aplicam bloqueios totais a outros países, promovem sanções devastadoras contra nações que não se alinham com seus interesses, mas com Israel o cálculo é diferente. Temem perturbar Tel Aviv, temem perder suas relações comerciais, temem confrontar os Estados Unidos. E nessa covardia, transformam a justiça em espetáculo. Uma suspensão parcial não é justiça, é cumplicidade disfarçada. A Europa sabe que todos os dias em Gaza crianças morrem sob bombas, que a Cisjordânia vive sob um regime de apartheid, que Jerusalém é ocupada casa por casa. E, no entanto, eles se permitem anunciar medidas mornas que visam apenas limpar sua imagem perante o público. O povo palestino não precisa de gestos vazios ou diplomacia hipócrita. Precisa de ações concretas, sanções reais e um boicote total a um regime que fez do crime sua política de Estado. Enquanto a Europa continuar a medir a justiça com dois pesos e duas medidas, sua retórica de direitos humanos não passará de propaganda oca.

União Palestina da América Latina - UPAL

13 de setembro de 2025

