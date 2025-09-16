Noite de terror e sangue em Gaza

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA): Segundo o relatório, no bairro de Al-Daraj, um ataque a uma residência provocou o martírio e ferimentos em várias pessoas, e as casas vizinhas na praça Al-Shawa sofreram danos graves.

Na região de "Al-Amn Al-Aam", no norte de Gaza, uma residência familiar foi alvo de um ataque, resultando no martírio de 8 pessoas e mais de 40 feridos; as equipes de resgate continuam procurando por pessoas desaparecidas.

No distrito de Al-Khudariya, no bairro de Al-Sabra, ao sul de Gaza, um ataque do exército do regime sionista contra a casa de uma família causou o martírio de 4 pessoas e ferimentos em várias outras.

