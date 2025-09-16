Manifestações da Misericórdia do Profeta

A Agência de Notícias Internacional Ahlul Bait (A.B.N.A.) pergunta: "O Profeta (S.A.A.S.) era realmente misericordioso e perdoava os erros alheios, ou os muçulmanos criaram mitos sobre sua virtude?"

Deus Todo-Poderoso, no Alcorão, apresenta o Profeta (S.A.A.S.) como um exemplo de excelência. O que é narrado sobre o seu caráter em fontes de hadith, históricas e éticas não são mitos, mas um simples vislumbre das suas qualidades excepcionais. Aqui, devido a diversas limitações, uma gota desse oceano infinito da ética de Maomé será apresentada em resposta à sua pergunta.

Um Vislumbre da Misericórdia Profética

A misericórdia do Profeta se manifestava em diferentes eventos e ocasiões, como:

Nas Guerras

A compaixão e a bondade do Profeta (S.A.A.S.) para com seus inimigos nas guerras poderiam encher um livro inteiro. Yathrib (a antiga Madinah) foi conquistada não por armas, mas pela arma da ética, e foi rebatizada como Madinah al-Nabi (a Cidade do Profeta). Meca também foi conquistada pelos muçulmanos sem guerra, usando a arma da ética, e jamais teria se tornado a segunda base do Islã se não fosse pela aclamada proclamação do Profeta: "Hoje é o Dia da Misericórdia." O Iêmen também se converteu ao Islã através da pregação de Ali (A.S.).

Na Batalha de Badr, os muçulmanos foram vitoriosos e setenta pagãos de Meca foram feitos prisioneiros. Sessenta e oito dos prisioneiros foram libertados e, mesmo durante o cativeiro, desfrutaram da misericórdia profética. Um dos prisioneiros era o irmão de Mus'ab ibn Umayr. Ele relatou: "Por causa da recomendação que o Mensageiro de Deus (S.A.A.S.) fez sobre nós, os muçulmanos me davam todo o pão que tinham na hora da refeição, enquanto eles mesmos comiam tâmaras. Às vezes, eu me sentia envergonhado e devolvia o pão, mas eles me devolviam novamente sem tocá-lo."

Um homem chamado Thumamah ibn Uthal, que planejava matar o Profeta, foi capturado. Durante seu cativeiro, ele foi tratado com grande bondade pelo Profeta (S.A.A.S.), que ordenou que ele fosse bem tratado. Em seguida, o Profeta enviou-lhe a comida que tinha em casa e instruiu que sua camela fosse levada a ele todas as manhãs e noites para que bebesse o quanto desejasse de seu leite. Depois, o Profeta ordenou a libertação de Thumamah. Após ser libertado, ele se converteu ao Islã e disse ao Mensageiro de Deus (S.A.A.S.): "Antes, sua face, sua religião e sua cidade eram as mais odiadas para mim, mas agora, sua face, sua religião e sua cidade são as mais amadas para mim."

Tais atos de excelência na vida do Profeta Maomé (S.A.A.S.) permaneceram negligenciados, enquanto a lenda falsa do massacre de setecentos homens de Banu Qurayza se espalhou por toda parte, graças aos inimigos do Islã. Na verdade, apenas quarenta criminosos dessa tribo foram punidos por suas ações, e isso somente após repetidas traições e por comprometerem a segurança dos muçulmanos.

A Conquista dos Corações

Muito se fala sobre as batalhas do Profeta, mas infelizmente, os termos "Wafd" (grupo) e "Wufud" (delegações) são estranhos para muitos. No Islã, wufud se refere às delegações de tribos e grupos que se dirigiram ao Profeta (S.A.A.S.) e abraçaram o Islã. O nono ano da Hégira chegou a ser chamado de "Ano das Delegações". Essas delegações começaram a chegar no sétimo ano da Hégira e continuaram até o décimo. De acordo com Ibn Sa'd, setenta grupos, e, segundo Salihi Shami, noventa grupos vieram a Madinah e se converteram ao Islã.

O envio de Ali (A.S.) ao Iêmen e o convite às tribos iemenitas para o Islã foram realizados sem guerra ou derramamento de sangue, mas sim pela conquista dos corações. Após essa pregação, diversas tribos iemenitas se converteram ao Islã.

A presença maciça em Madinah não se limitou aos iemenitas. Após a conversão da tribo de Thaqif, Madinah recebeu delegações de várias tribos que chegavam em massa, "Entrando na religião de Deus em grupos." O historiador Ya'qubi também menciona inúmeras tribos que vieram a Madinah por conta própria para declarar sua conversão ao Islã. Às vezes, eles testemunhavam milagres do Profeta (S.A.A.S.), como a tribo de Fazara que reclamou da seca, e o Profeta orou por chuva. Ou o caso da tribo de Hilal ibn Amir, quando o Profeta (S.A.A.S.) tocou o rosto de um de seus membros, Ziyad ibn Abdullah, e a luz de sua bênção permaneceu em seu rosto até o fim de sua vida.

As delegações foram a conquista de várias tribos por meio da arma da ética. Essas conquistas ocorreram não com a movimentação do Profeta (S.A.A.S.) em direção às tribos, mas com a chegada delas a Madinah. A atração de seu caráter amável os atraiu de todas as direções para Madinah, para saciarem sua sede do oceano dos ensinamentos islâmicos.

Conclusão

Todo esse sucesso não foi alcançado senão por meio do caráter exemplar. A prova disso é a própria palavra de Deus, que diz:

"Por misericórdia de Deus, foste brando com eles. Se tivesses sido áspero e de coração duro, eles teriam se afastado de ti." (Alcorão, Sura Al-Imran, 159).

Por essa razão, alguns islamologistas ocidentais descrevem o Profeta Maomé (S.A.A.S.) como a maior personalidade do mundo. Michael Hart, em seu livro As 100 Personalidades Mais Influentes na História da Humanidade, lista os cem indivíduos mais proeminentes da história. Ele coloca o Profeta (S.A.A.S.) em primeiro lugar, considerando-o o ser humano mais notável de todos os tempos.

Notas