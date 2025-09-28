Japão: Manifestação em Naha, Okinawa, denuncia bombardeios em Gaza e expressa solidariedade à Palestina

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) – O evento ocorreu na Praça dos Cidadãos da prefeitura de Naha e foi organizado pela Associação pela Paz para a Palestina e Ryukyu, em parceria com o Tour de Protesto LandBack Okinawa 2025. A principal meta foi denunciar a ofensiva de Israel em Gaza e reforçar o apoio à população palestina.

Durante a feira beneficente, foram oferecidos produtos como o lenço tradicional palestino (kufiya) e diversos acessórios, cuja renda foi destinada ao povo palestino.

Posteriormente, cerca de 80 manifestantes marcharam da Praça dos Cidadãos até o Parque Makishi, carregando faixas com mensagens como “Parem os bombardeios em Gaza” e “Liberdade para a Palestina”.

Em sua intervenção, Shianaka Ishino, um dos organizadores, destacou que a solidariedade com a Palestina não deve se limitar a ajudar um “outro necessitado”, mas precisa ser entendida como uma aliança e uma luta conjunta contra as estruturas de violência.

Um dos participantes, descendente de avós palestinos, declarou: “A paz só será alcançada com o fim do genocídio e da violência”.

A marcha também contou com a presença de apoiadores vindos de Tóquio e de outras cidades japonesas, evidenciando a amplitude da solidariedade popular com a Palestina e o repúdio generalizado à violência e aos bombardeios em Gaza.

