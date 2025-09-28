O Papel da "Conexão Humana" no Distanciamento do "Mundo Virtual" em Crianças e Adolescentes

A Agência Internacional de Notícias Ahl al-Bayt (A.S.) - ABNA afirma: A conexão humana adquiriu uma importância especial no mundo de hoje, onde o espaço virtual ocupa uma grande parte de nossas vidas. De fato, o distanciamento do mundo virtual e o foco nas interações humanas podem trazer inúmeros benefícios.

Um Convite à Reflexão na Criação (Que Exige Presença no Mundo Real)

﴿قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَمَا تُغْنِی الْآیَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا یُؤْمِنُونَ﴾ (Surata Yunus/Versículo 101)¹

“Dize: ‘Observai (e refleti) o que há nos céus e na terra!’ E os sinais e as admoestações não beneficiam um povo que não crê.”

Este e versículos semelhantes convidam o ser humano à observação e reflexão sobre os fenômenos naturais, o que se relaciona diretamente com o "distanciamento das telas" e a "presença no mundo real".

Por que a Conexão Humana é Vital para as Crianças, Longe do Mundo Virtual?

1. Desenvolvimento Cerebral e Evolução de Habilidades Sociais

Aprendizagem por Observação e Imitação: Crianças, especialmente as mais jovens, aprendem por meio da observação e imitação de adultos e pares. Nas interações presenciais, elas aprendem naturalmente o tom de voz, as expressões faciais, a linguagem corporal e como reagir a diferentes emoções. Estas são habilidades difíceis de compreender e imitar em uma tela.

Fortalecimento da Empatia e Compreensão Emocional: Quando uma criança ou adolescente brinca ou conversa com outra pessoa, ele aprende a reconhecer os sentimentos dos outros (por exemplo, se o amigo está triste ou feliz), a reagir adequadamente e a desenvolver a empatia. O mundo virtual oferece menos oportunidades para este tipo de interação.

Resolução de Problemas e Negociação: Em jogos em grupo ou interações presenciais, as crianças enfrentam desafios como "De quem é a vez?" ou "Quem vai brincar com este brinquedo?". Estas situações ensinam as crianças e adolescentes a negociar, comprometer-se e resolver problemas; habilidades essenciais para o sucesso na vida.

2. Desenvolvimento da Linguagem e Habilidades Verbais

Interação Bidirecional e Complexidade da Linguagem: Nas comunicações face a face, as crianças têm mais oportunidades de praticar a conversação, perguntas e respostas, e usar novo vocabulário. As respostas imediatas e as interações dinâmicas ajudam-nas a compreender e usar estruturas linguísticas mais complexas rapidamente. Assistir a programas ou jogar no mundo virtual é frequentemente unilateral e reduz a oportunidade de interação real.

Expressão e Escuta Ativa: Quando a criança é forçada a explicar o que quer dizer e a ouvir o que os outros dizem, suas habilidades de expressão e escuta ativa são reforçadas.

3. Saúde Mental e Regulação Emocional

Redução da Ansiedade e Depressão: O uso excessivo do mundo virtual pode estar ligado ao aumento da ansiedade, depressão e problemas de sono em crianças. As conexões humanas reais, especialmente com a família e amigos, proporcionam uma sensação de segurança, pertença e apoio social, que são fatores protetores contra estes problemas.

Aumento da Autoestima e Autoconfiança: Quando uma criança é encorajada, tem sucesso ou participa na resolução de um problema num ambiente real, o seu senso de competência e autoconfiança é reforçado. Estas experiências tangíveis têm um impacto muito maior do que um "like" ou "feedback" no mundo virtual.

Regulação Emocional: As crianças aprendem a lidar com a frustração, gerir a raiva ou partilhar a alegria. Esta regulação emocional é moldada principalmente através da interação e do feedback das pessoas ao seu redor no mundo real.

4. Desenvolvimento do Jogo Criativo e Físico

Jogos Imaginativos: O distanciamento das telas permite que crianças e adolescentes se envolvam em jogos imaginativos e criativos usando brinquedos simples ou até sem brinquedos. Este tipo de jogo estimula fortemente a imaginação, a resolução de problemas e o pensamento crítico.

Atividade Física: As conexões humanas são frequentemente acompanhadas de atividades físicas como correr, saltar, brincar com a bola ou passear na natureza, o que é crucial para a saúde física das crianças. O mundo virtual está geralmente associado à inatividade.

Notas Importantes para os Pais

Estabelecer Tempo Regular "Livre de Telas": Determinar horários específicos durante o dia em que nenhum dispositivo eletrónico esteja ligado e todos os membros da família interajam (por exemplo, durante as refeições, jogos ou conversas).

Incentivar Jogos em Grupo e Interativos: Em vez de jogos individuais no tablet, incentive as crianças a praticar jogos de tabuleiro, construção ou jogos de representação (role-playing) com os amigos ou até mesmo com adultos.

Modelagem: Os próprios pais devem ser um bom modelo. Se os pais estiverem constantemente com a cabeça no telemóvel, não podem esperar que os filhos se distanciem do mundo virtual.

Atividades ao Ar Livre: Planear piqueniques, idas ao parque, desporto ou qualquer outra atividade que afaste as crianças de casa e das telas, incentivando a interação com a natureza e com as pessoas.

Planear piqueniques, idas ao parque, desporto ou qualquer outra atividade que afaste as crianças de casa e das telas, incentivando a interação com a natureza e com as pessoas. Conversa e Escuta Ativa: Ouça atentamente o que os seus filhos têm para dizer, converse com eles sobre o seu dia e dê-lhes a oportunidade de se expressarem.

Em última análise, o objetivo não é privar totalmente as crianças da tecnologia, mas sim ensiná-las a usá-la de forma equilibrada e consciente e, ao mesmo tempo, a compreender a importância insubstituível das conexões humanas reais. Estas bases sólidas irão prepará-las para uma vida mais saudável e bem-sucedida.

