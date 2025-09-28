Israel bombardeia outra torre na Faixa de Gaza, forçando o deslocamento de centenas de pessoas

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA): Colunas de fumaça foram vistas subindo do local após o ataque ao edifício de vários andares, considerado a torre mais alta da Faixa de Gaza, no bairro de Rimal, ao sul da cidade.
O edifício havia abrigado centenas de famílias palestinas deslocadas, enquanto ao seu redor se espalhavam centenas de tendas que acolhiam outros civis.
O ataque ocorreu pouco depois de o exército ter advertido os residentes a evacuarem a torre e se dirigirem à localidade de Al-Mawasi, no sul de Gaza — área que, apesar de designada como “zona segura”, foi repetidamente atacada por Israel, resultando em centenas de mortos e feridos.
Nas últimas semanas, o exército israelense bombardeou dezenas de torres de grande altura e centenas de edifícios residenciais em toda a cidade de Gaza, em uma política que, segundo autoridades palestinas e organizações de direitos humanos, visa deslocar à força os moradores e esvaziar a cidade antes de ocupar a área.
Segundo as autoridades de Gaza, o número de mortos na Faixa sitiada aumentou para 66.005, enquanto o de feridos chegou a 168.162 desde o início das agressões, em 7 de outubro de 2023.
