103 semanas de resistência: Iemenitas marcham em apoio a Gaza

Pela 103ª semana consecutiva, tão massiva quanto as primeiras, milhões de iemenitas saíram às ruas nesta sexta-feira em dezenas de cidades do país.

Uma multidão se reuniu hoje na Praça Al-Sabin, em Sana’a, a capital, sob o lema “Rejeitar a conspiração sionista-americana... e apoiar Gaza até a vitória”.

Além disso, cerca de 300 concentrações foram realizadas em outros distritos da província de Sana’a. Dezenas de localidades nas províncias de Saada, Al-Hodeidah, Amran, Hajjah, Dhamar, Ibb e Al-Jawf também registraram grandes concentrações.

Somente na província de Al-Hodeidah, foram realizadas 268 concentrações, grandes e pequenas. Essa província, juntamente com Sana’a, é alvo da maior parte dos ataques e agressões sionistas-americanos. Na província de Saada, no norte do Iêmen, considerada o berço do movimento popular Ansarolá, também foram organizadas 41 concentrações em várias regiões.

Em sua declaração final, os participantes enfatizaram seu apoio à Palestina e à Resistência. Ressaltaram que “à medida que aumentam as conspirações, nossa fé e nossa determinação se fortalecem”. Os presentes declararam que a importância de sua posição se torna ainda mais evidente em uma situação em que os inimigos se unem contra a Palestina.

O documento ressalta que Estados Unidos e Israel são iguais em crimes e crueldade, e que não se deve esperar nada de bom deles. Os participantes também agradeceram aos líderes e às nações livres do mundo que apoiam a Palestina e solicitaram um apoio global contínuo a Gaza, afirmando que essas ações são cruciais para salvar Gaza, proteger a dignidade humana e expor os crimes de Israel e dos Estados Unidos.

O povo iemenita exortou a comunidade muçulmana a romper com “a fraqueza e a submissão”, alertando que, caso não haja ação, os próprios muçulmanos serão os primeiros a sofrer.

Os iemenitas realizaram sua primeira concentração de um milhão de pessoas em 13 de outubro de 2023 em todo o país, atendendo ao convite do líder do movimento popular iemenita Ansarolá, Abdul-Malik al-Houthi, e desde então, essa concentração tem sido ainda mais grandiosa do que as das semanas anteriores.

Desde que Israel iniciou sua campanha genocida em Gaza, em outubro de 2023, o Iêmen realizou ataques com drones e mísseis contra alvos israelenses nos territórios ocupados palestinos e mirou embarcações vinculadas aos sionistas no Mar Vermelho.

