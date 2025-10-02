Líder iemenita: Israel massacra palestinos em Gaza com todo tipo de armas

Segundo a Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA), O líder do movimento popular iemenita Ansarallah, em discurso televisionado nesta quinta-feira, afirmou que mais de 2.500 palestinos foram mortos ou feridos recentemente, e que centenas de milhares foram deslocados da cidade sitiada de Gaza.

Al-Houthi destacou que o inimigo israelense continua utilizando a fome como arma para realizar um genocídio contra o povo palestino, sendo as crianças as vítimas mais claras desta tragédia.

De acordo com o líder iemenita, o regime de Israel se orgulha de assassinar mulheres e crianças palestinas.

O líder iemenita repudiou que o inimigo israelense base sua guerra contra Gaza na aliança e no apoio dos Estados Unidos, assim como na alarmante cumplicidade de alguns regimes árabes e islâmicos.

O líder do Ansarallah afirmou que as imagens das atrocidades em Gaza falam por si mesmas. Esses crimes têm raízes ideológicas e doutrinárias. Israel continua deslocando refugiados dos campos na Cisjordânia com o objetivo de alterar a composição demográfica da região.

Além disso, destacou que Israel está legalizando o assassinato de prisioneiros, muitos dos quais morrem sob tortura. “Israel não apenas assassina prisioneiros, mas também busca legitimar seus crimes contra eles”, acrescentou.

