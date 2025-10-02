  1. Home
  2. serviço
  3. ÁSIA

Líder iemenita: Israel massacra palestinos em Gaza com todo tipo de armas

3 outubro 2025 - 00:18
News ID: 1734304
Líder iemenita: Israel massacra palestinos em Gaza com todo tipo de armas

O líder iemenita, Abdul-Malik al-Houthi, denuncia que o exército israelense segue usando a fome como arma de guerra em seu genocídio contra o povo palestino.

Segundo a Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA), O líder do movimento popular iemenita Ansarallah, em discurso televisionado nesta quinta-feira, afirmou que mais de 2.500 palestinos foram mortos ou feridos recentemente, e que centenas de milhares foram deslocados da cidade sitiada de Gaza.

Al-Houthi destacou que o inimigo israelense continua utilizando a fome como arma para realizar um genocídio contra o povo palestino, sendo as crianças as vítimas mais claras desta tragédia.

De acordo com o líder iemenita, o regime de Israel se orgulha de assassinar mulheres e crianças palestinas.

O líder iemenita repudiou que o inimigo israelense base sua guerra contra Gaza na aliança e no apoio dos Estados Unidos, assim como na alarmante cumplicidade de alguns regimes árabes e islâmicos.

O líder do Ansarallah afirmou que as imagens das atrocidades em Gaza falam por si mesmas. Esses crimes têm raízes ideológicas e doutrinárias. Israel continua deslocando refugiados dos campos na Cisjordânia com o objetivo de alterar a composição demográfica da região.

Além disso, destacou que Israel está legalizando o assassinato de prisioneiros, muitos dos quais morrem sob tortura. “Israel não apenas assassina prisioneiros, mas também busca legitimar seus crimes contra eles”, acrescentou.

...................

308

Your Comment

You are replying to: .
captcha