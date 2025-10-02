Irã condena ataque das forças sionistas contra a Flotilha Global Sumud

Segundo a Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA), Esmail Baqaei, ao elogiar a ação humanitária de ativistas e grupos populares de diversos países em apoio ao povo oprimido da Palestina e seus esforços para romper o desumano bloqueio da Faixa de Gaza, qualificou a agressão do regime sionista contra a Flotilha Global Sumud como ‘uma flagrante violação do direito internacional e um ato de terrorismo’.

O porta-voz persa destacou a continuidade da limpeza étnica e do massacre do povo inocente de Gaza, enfatizando a responsabilidade legal, moral e humana de todos os governos de deter o genocídio do povo palestino, exigir responsabilidades e julgar os criminosos.

Nesse contexto, Baqaei instou a comunidade internacional a adotar medidas urgentes a esse respeito.

Na noite de quarta-feira, a marinha do regime sionista interceptou e atacou a Flotilha Global Sumud a uma distância de 70 milhas náuticas da costa de Gaza.

...................

308