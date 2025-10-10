Iêmen celebra trégua em Gaza com grandes marchas de apoio à Palestina

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) – Coincidindo com o estabelecimento da trégua na Faixa de Gaza, o povo iemenita realizou grandes marchas para enaltecer a firmeza e a resistência do povo palestino. Os manifestantes, especialmente na província de Saada, no norte do Iêmen, ressaltaram a importância de se prepararem para enfrentar qualquer tentativa de atraso ou descumprimento por parte do regime israelense na implementação dos termos do cessar-fogo.

Em uma declaração, os participantes expressaram total desconfiança em relação às promessas do “inimigo sionista criminoso” e afirmaram que qualquer acordo temporário não elimina a necessidade de uma preparação nacional permanente.

Da mesma forma, enviaram saudações a todos os que sacrificaram suas vidas em apoio a Gaza, com menção especial ao Hezbollah, à República Islâmica do Irã e à Resistência no Iraque, ao mesmo tempo em que condenaram os regimes que têm se omitido de suas responsabilidades para com a Palestina.

