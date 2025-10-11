Dia Mundial da Menina: Releitura da Elevada Posição da Filha no Islã

ABNA Brasil: No calendário global, 11 de outubro (coincidindo com 19 de Mehr) foi nomeado "Dia Mundial da Menina"; um dia para refletir sobre a situação das meninas, combater a discriminação de género e apoiar seus direitos humanos. No entanto, na cultura islâmica, a honra das filhas não é uma ocasião anual, mas um princípio fundamental no sistema de valores do Alcorão e da conduta (Sīrah) do Santo Profeta do Islã (S.A.A.W.).

As Filhas no Alcorão: Da Censura da Ignorância ao Louvor da Pureza

Na Era da Ignorância (Jāhiliyyah), o nascimento de filhas era considerado uma fonte de vergonha e desonra. O Sagrado Alcorão condena essa atitude em tom veemente:

"E quando é anunciado a algum deles o nascimento de uma fêmea, o seu rosto se enegrece, enquanto ele está dominado pela raiva." (1)

E, em seguida, em um tom inquisitivo e em busca de justiça, Ele diz:

"E quando a menina sepultada viva for interrogada: Por qual pecado foi morta?" (2)

Esses versículos não são apenas uma crítica à cultura discriminatória da Jāhiliyyah, mas sim uma declaração divina em defesa da dignidade das filhas.

As Filhas nas Narrações (Hadith): Bondades Divinas e Fonte de Misericórdia

Nas narrações de AhlulBayt (A.S.), as filhas são descritas com palavras cheias de afeto e espiritualidade. O Imām Sadiq (A.S.) diz:

"As filhas são Bondades (Hasanāt) e os filhos são Graças (Ni'am). Pelas Bondades há recompensa, e pelas Graças haverá prestação de contas." (3)

E o Santo Profeta (S.A.A.W.) disse:

"Quem tiver uma fêmea (filha) e não a enterrar viva, e não a humilhar, e não preferir o seu filho a ela, Deus o fará entrar no Paraíso por causa dessa filha." (4)

Esta perspetiva não só torna obrigatória a honra das filhas, mas também a apresenta como um caminho para a satisfação divina e a felicidade no Além.

Modelos de Filhas no Alcorão: De Senhora Maryam à Filha de Hazrat Shu'ayb

O Alcorão Sagrado menciona mulheres e filhas que são modelos de fé, recato (Ḥayā') e pureza. Hazrat Maryam (S.A.), a quem Deus chamou de Muṭahharah (purificada) e Mustafāh (escolhida), é um exemplo de pureza feminina na história da revelação. Da mesma forma, a filha de Hazrat Shu'ayb (A.S.), que, com seu recato no trato com Hazrat Mūsā (A.S.), demonstrou um modelo de decoro e dignidade.

Dia Mundial da Menina: Uma Oportunidade para Reexaminar a Dignidade Feminina

No Dia Mundial da Menina, o mundo aborda os desafios que as meninas enfrentam nos campos da educação, saúde, segurança e direitos sociais. Contudo, na cultura alcorânica, as filhas não são vítimas de discriminação, mas sim portadoras de misericórdia, delicadeza e espiritualidade. Elas são as mães do futuro, as educadoras das gerações e os espelhos da pureza e do recato.

Neste dia, com um olhar de amor e respeito, reflitamos não apenas sobre os direitos das filhas, mas também sobre o seu status divino no sistema da criação. Honrar as filhas não é um slogan global, mas uma tradição profética e um dever de fé.

Notas de Rodapé: