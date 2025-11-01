Forças israelenses abrem fogo contra civis sírios e invadem a província de Quneitra

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) – Fontes sírias informaram que soldados do exército israelense abriram fogo contra cidadãos sírios nas proximidades de Quneitra, no sul do país. Segundo testemunhas locais, as forças israelenses invadiram a área, fecharam a estrada que liga as localidades de Razania e Saida e procederam a interrogar e revistar transeuntes. Relatos indicam que os militares atiraram contra um grupo de civis que se havia reunido na entrada da vila de Saida.

A escalada da presença militar foi confirmada por novos relatos na manhã deste sábado, que detalham a entrada de um contingente armado israelense na aldeia de Al-Samadania, também nos arredores de Quneitra. De acordo com as fontes, essa unidade era composta por dois tanques, sete veículos militares e uma escavadeira, que se posicionaram em um posto de controle antes de avançar em direção à estrada principal que leva à rodovia Al-Salam.

Essas ações ocorrem em meio a um contexto de tensões contínuas na fronteira, onde Israel já destruiu anteriormente uma parte significativa do equipamento de defesa do exército sírio. As incursões e os confrontos diretos com civis representam uma nova escalada, apesar de o governo sírio ter reiterado, por meio de seus porta-vozes, que não busca um conflito aberto com Israel.

