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Grupo de Defesa dos EUA Condena Ataque à Casa de lider e Violência Anti-Muçulmana no Reino Unido

14 junho 2026 - 00:38
News ID: 1826801
Grupo de Defesa dos EUA Condena Ataque à Casa de lider e Violência Anti-Muçulmana no Reino Unido

A casa de um lider em Bolton, na Inglaterra, foi alvo de um ataque incendiário — e agora um dos principais grupos de defesa dos muçulmanos nos Estados Unidos se pronuncia sobre o caso.

O Conselho sobre Relações Americano-Islâmicas (CAIR), a maior organização de direitos civis e defesa muçulmana do país, expressou na quinta-feira sua solidariedade com a comunidade muçulmana britânica após o ataque incendiário contra a residência de um imã e sua família em Bolton. O CAIR também condenou os distúrbios racistas ocorridos na Irlanda do Norte.

Imagens de câmeras de segurança foram divulgadas mostrando um homem mascarado realizando o suspeito ataque incendiário contra a casa do imã. A polícia confirmou que uma investigação está em andamento, sem prisões realizadas até o momento.

Nos últimos dois dias, eclodiram distúrbios racistas na Irlanda do Norte. A polícia utilizou canhões de água e balas de borracha para conter os manifestantes.

Em nota, o CAIR, com sede em Washington, D.C., declarou:

"Manifestamos nossa solidariedade ao imã e sua família em Bolton, bem como à comunidade muçulmana em todo o Reino Unido. Condenamos a onda de violência anti-muçulmana e anti-imigrante que assola a Europa e instamos todos os líderes a fazerem o mesmo. A retórica anti-muçulmana e xenófoba predominante nas sociedades europeias conduz ao tipo de violência que estamos testemunhando."

O CAIR também destacou que o prefeito do maior subúrbio de Paris manifestou indignação nesta quinta-feira após o aparecimento de uma faixa na catedral local convocando deportações em massa.

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