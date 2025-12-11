Irã marca o aniversário de Hazrat Fatima al-Zahra (a.s.) como Dia das Mães e homenagem nacional às mulheres

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA): No Irã, o "Dia da Mulher" e o "Dia das Mães" são celebrados no aniversário de Hazrat Fatima al-Zahra (a.s.). Esta ocasião simboliza a dignidade das mulheres, o alto status das mães e os laços emocionais e espirituais dentro das famílias. Na cultura iraniana, este dia não é apenas uma celebração religiosa, mas se tornou uma cerimônia nacional e social de grande alcance, envolvendo lares, cidades, mesquitas, centros culturais e instalações esportivas, destacando de forma clara e bonita a importância das mulheres na sociedade iraniana.

Dentro das famílias, as mães são homenageadas como nunca, por meio de visitas, presentes, demonstrações de apreço às mulheres idosas e encontros íntimos. Escolas e universidades reforçam a celebração entre as gerações mais jovens por meio de reuniões, competições, reconhecimento das mulheres ativas e workshops educativos. Como resultado, durante esses dias, as cidades se enchem de "amor, respeito e tributo às mulheres e mães".

Juntamente com as famílias, as mesquitas e locais religiosos desempenham um papel central nesta ocasião. Em muitos bairros, os jovens participam da decoração, iluminação, preparação de espaços e organização de programas culturais e religiosos nas mesquitas com dias de antecedência, criando uma atmosfera vibrante e espiritual. Esse entusiasmo não se limita ao Irã este ano, mas também se estendeu ao Iraque. Na cidade de Najaf, o magnífico pátio de Hazrat Fatima al-Zahra (a.s.) no santuário de Imam Ali (AS) foi decorado por cuidadores e grupos comunitários, e uma grande celebração está planejada para coincidir com o Dia das Mães. Essa participação reflete o "vínculo cultural e religioso entre os povos do Irã e do Iraque" na honra do status das mães.

