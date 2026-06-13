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Teerã contrata psicólogos para adaptar mensagens para Trump, que supostamente sofre de problemas mentais

13 junho 2026 - 22:39
News ID: 1826771
Teerã contrata psicólogos para adaptar mensagens para Trump, que supostamente sofre de problemas mentais

Autoridades iranianas relataram que tratar o presidente dos EUA "como se estivesse lidando com um paciente" já rendeu "algum progresso" nas negociações.

Negociadores iranianos contrataram psicólogos experientes para revisar as mensagens diplomáticas para o presidente dos EUA, Donald Trump, durante as conversas indiretas entre Washington e Teerã, informou o jornalista americano Jeremy Scahill em 13 de junho, citando fontes iranianas. 

Em entrevista ao podcast Breaking Points, Scahill afirmou que a mudança foi implementada há algumas semanas, pois a delegação iraniana acredita que Trump "realmente sofre de problemas mentais" e "está operando em um estado mental comprometido".

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