15 Milhões de Pessoas Esperadas no Funeral do Líder Mártir em Mashhad

Seyed Hassan Hosseini afirmou esperar a presença de 15 milhões de pessoas no cortejo.

Durante uma reunião do Conselho Administrativo da Cidade de Mashhad na segunda-feira, ele disse que o país está preparado para o grande e histórico evento do funeral do Líder Mártir.

A cidade de Mashhad tem sido palco de muitos eventos históricos, políticos e culturais importantes no Irã, e este evento também representa um ponto de virada na história de Mashhad, declarou ele.

"Todos devemos ajudar para que seja realizado da melhor forma possível. Felizmente, a cidade de Mashhad tem grande capacidade e devemos receber bem os peregrinos e convidados desta cerimônia. Esses convidados são uma grande bênção para a cidade de Mashhad e, neste momento, 80% da capacidade hoteleira da cidade já está ocupada."

Hosseini continuou: "Vamos equipar adequadamente o trajeto do cortejo fúnebre e prevemos que 15 milhões de pessoas comparecerão ao funeral. A governadoria está apoiando a cerimônia e preparamos os itens necessários para receber o público."

Ele acrescentou que, em relação à acomodação dos peregrinos, a cidade preparou hospedagem para 1,5 milhão de pessoas e "estamos prontos para aumentar essa capacidade. Prevemos que os peregrinos e convidados da cerimônia fúnebre permanecerão na cidade por até uma semana. Nunca testemunhamos esse nível de presença de multidão na cidade de Mashhad e não devemos nos surpreender com isso."

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