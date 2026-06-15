Quatro palestinos são martirizados por disparos do regime israelense na Faixa de Gaza

ABNA24 - De acordo com fontes da imprensa, Khalil al-Masri, de 40 anos, não resistiu aos ferimentos sofridos após ser atingido por disparos do Exército israelense na véspera, na área de Al-Thawra, no centro da Cidade de Gaza.

Outro cidadão, identificado como Zaki al-Qarra, de 30 anos, também foi declarado morto hoje após ter sido atingido por disparos e ficar gravemente ferido pelas forças israelenses nas proximidades do entroncamento de Bani Suheila, a leste de Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza.

Enquanto isso, uma fonte médica informou que o menino Amir al-Bashiti, de 13 anos, foi martirizado pouco antes da meia-noite após ser atingido por disparos do Exército israelense na área de Batn as-Samin, em Khan Yunis.

Um cidadão palestino também ficou gravemente ferido na manhã de hoje após um drone israelense bombardear o pátio de uma casa no campo de refugiados de Khan Yunis.

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