Obama: EUA devem aprender que a intimidação não leva a lugar nenhum

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA): Em entrevista exclusiva, o ex-presidente declarou que, no que diz respeito aos desafios da política externa, a ideia de que soluções podem ser alcançadas por meio de bombardeios e intimidações é equivocada e ineficaz.

Obama acrescentou que há dúvidas sobre a possibilidade de um acordo entre Teerã e Washington que seja significativamente diferente do acordo nuclear anterior (JCPOA de 2015), que permaneceu em vigor por um longo período até a retirada dos Estados Unidos em 2018, durante o governo de Donald Trump.

Trump aos 80 anos: líder pode estar enfrentando declínio político

O jornal britânico The Guardian relatou, por ocasião do aniversário de 80 anos de Donald Trump, o aumento de preocupações e dúvidas sobre as condições física e mental do presidente dos Estados Unidos, acrescentando que alguns analistas acreditam que seu segundo mandato poderia terminar com sua “morte política”.

Nesse contexto, Tara Setmayer, ex-diretora de comunicação dos republicanos na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, afirmou: “Donald Trump vem apresentando sinais de envelhecimento há algum tempo. Isso pode ser observado quase todos os dias — desde dificuldades para permanecer acordado em reuniões oficiais até maior irritabilidade quando não consegue o que quer.”

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