Autoridades estrangeiras prestam homenagem ao Líder mártir da Revolução Islâmica

Altas autoridades, figuras políticas, intelectuais e integrantes de elites de vários países chegaram à capital iraniana para participar da cerimônia de homenagem e despedida do corpo do Líder mártir na Mosalla (salão de orações) Imam Khomeini (RA).

Nessa cerimônia, além da apresentação dos músicos militares do exército, os renomados qaris (recitadores) iranianos, incluindo Masoud Sayyah Gorji, Hamidreza Ahmadivafa e Mehdi Adeli, recitaram versículos do Alcorão Sagrado.

No início da cerimônia, alguns estudiosos e figuras religiosas da Indonésia, do Afeganistão, do Líbano, do Iraque, de Marrocos, da Turquia e da Espanha prestaram suas homenagens ao sagrado corpo do Líder mártir.

Em seguida, representantes das minorias religiosas do país também prestaram suas homenagens ao líder mártir da revolução e à sua família na Mosalla.

Uma delegação de figuras do Kata'ib Hezbollah do Iraque e um grupo de figuras seniores da Frente da Resistência foram os próximos a prestar homenagem ao corpo do Líder mártir.

Outros grupos e figuras presentes na cerimônia incluem uma delegação de mujahedin e figuras das Unidades de Mobilização Popular (PMU), o movimento iraquiano Nujaba, os governadores de Karbala e Najaf, e um grupo de outras figuras iraquianas.

Em seguida, um grupo de integrantes de elites, personalidades e estudiosos da Frente da Resistência, uma delegação do Movimento Amal libanês e uma delegação de xiitas dos países do Golfo Pérsico se juntaram à cerimônia.

Depois disso, a alta delegação da resistência afegã, junto com Ahmad Massoud, líder da Frente Nacional de Resistência do Afeganistão, também renovou seu compromisso ao comparecer à cerimônia de despedida.

Líderes religiosos e estudiosos de outros países, estudiosos xiitas do Paquistão e a delegação Fatemiyoun do Afeganistão, uma delegação do Conselho Supremo Muçulmano da Geórgia, membros do parlamento e do Partido Revival da Bulgária, um grupo de membros de partidos políticos e religiosos e figuras da Turquia, uma delegação de estudiosos muçulmanos russos, diversos líderes da comunidade hindu, um grupo de xiitas da Tailândia e da Alemanha, a Frente Popular para a Libertação da Palestina, junto com um grupo de figuras da mídia, escritores e analistas do Iraque, Líbano e Afeganistão, também compareceram ao evento para a última despedida.

Em seguida, uma delegação do Hezbollah do Líbano, a família do mártir Sayyed Hassan Nasrallah, a família do mártir Imad Mughniyeh e as famílias de vários outros comandantes mártires do Hezbollah no Líbano prestaram homenagem ao sagrado corpo do Líder mártir.

Entre os convidados estrangeiros, estão presentes delegações da Malásia, do Líbano, da Rússia, do Senegal, dos Estados Unidos, do México, da Bósnia e Herzegovina, da Hungria, da China, do Paquistão, da Tunísia, da Índia, do Afeganistão, da Noruega, da Argentina e de vários outros países latino-americanos.

Além disso, um grupo de pensadores proeminentes do mundo islâmico e ativistas na área de aproximação das religiões islâmicas do Iraque, da Malásia, do Líbano, do Afeganistão, da Noruega, do Paquistão, da Rússia, da Tunísia, do Senegal e da Índia também compareceram a esta cerimônia.

Segundo o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, a cerimônia contará com a presença de convidados de cerca de 100 países, incluindo chefes de Estado, presidentes de parlamento, ministros das Relações Exteriores, representantes especiais de governos, figuras políticas, religiosas, culturais e grupos populares.

Também está previsto que, a partir das 14h de hoje, um grupo de altas autoridades de diversos países e figuras políticas participará da cerimônia de homenagem e despedida do corpo do Líder mártir.

O Aiatolá Seyed Ali Khamenei foi martirizado em um ataque conjunto dos EUA e de Israel contra seu gabinete em Teerã, em 28 de fevereiro de 2026, no início de uma guerra de agressão de 40 dias contra a República Islâmica do Irã. O conflito testemunhou uma firme resistência nacional e operações de retaliação em grande escala pelas Forças Armadas do Irã, que forçaram os agressores a interromper sua campanha militar.

.....................

308