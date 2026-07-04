Cerimônia de Despedida do Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, Líder Mártir do Irã, Teve Início com a Abertura da Musalá de Teerã aos Enlutados

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) – A cerimônia de despedida do mujahid mártir, Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, e de membros de sua família teve início na manhã de sábado, 4 de julho, com enlutados reunidos na Musalá de Teerã.

Segundo o comitê organizador, as cerimônias de despedida prosseguirão no sábado e no domingo na Grande Musalá Imam Khomeini, em Teerã, incluindo a visitação pública e a oração fúnebre. A principal procissão fúnebre está programada para segunda-feira, 6 de julho, em Teerã, seguida por outra procissão fúnebre em Qom, na terça-feira, 7 de julho. A cerimônia fúnebre final está prevista para quinta-feira, 9 de julho, em Mashhad, onde o sepultamento será realizado no Santuário do Imam Reza (A.S.).

Os organizadores também anunciaram que as cerimônias de despedida e fúnebres do Líder Mártir serão realizadas na quarta-feira, 8 de julho, nas cidades iraquianas de Najaf e Karbala.

O relatório acrescentou que, na sexta-feira, 3 de julho, Teerã sediou uma cerimônia oficial de homenagem, com a presença de chefes de Estado, altas autoridades e líderes religiosos de diversos países do mundo.

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