Amplas Reações Regionais à Cerimônia de Despedida do Líder Mártir do Irã em Toda a Ásia Ocidental

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) – Os meios de comunicação regionais e internacionais — especialmente os veículos de imprensa árabes — destacaram a participação maciça da população e a presença de altas autoridades e delegações internacionais na cerimônia.

O jornal libanês Al-Akhbar descreveu o evento como o “Funeral do Século”, utilizando esse título de destaque para ressaltar a cerimônia de despedida e a presença de altas autoridades de diversos países.

Na manhã de sexta-feira, o corpo do Ayatollah Seyyed Ali Khamenei e os corpos dos membros de sua família foram colocados no salão principal da Grande Mosalla Imam Khomeini, em Teerã, onde foi realizada a cerimônia oficial de homenagem.

O jornal saudita Al-Sharq Al-Awsat dedicou sua cobertura de primeira página à presença do vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, Dmitry Medvedev, e do primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, na cerimônia.

O jornal informou que, após a colocação dos corpos, delegações estrangeiras e autoridades deram início às homenagens. Diversas delegações internacionais — entre elas uma delegação da Arábia Saudita — prestaram homenagem ao Líder Mártir e aos membros de sua família.

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