Shehbaz Sharif: Mártir Khamenei foi um líder visionário de resiliência e coragem

À margem do cortejo fúnebre do puro corpo do Líder mártir da Revolução Islâmica, o primeiro-ministro paquistanês Shehbaz Sharif descreveu o mártir Khamenei como "um grande estudioso" e "um grande líder", cuja resiliência, coragem, paciência e visão moldaram o Irã em tempos desafiadores.

Ele disse que o mártir Khamenei serviu à nação com dedicação e compromisso inabaláveis, acrescentando que milhões de muçulmanos ao redor do mundo se lembrarão de seu legado duradouro.

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