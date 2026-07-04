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Shehbaz Sharif: Mártir Khamenei foi um líder visionário de resiliência e coragem

4 julho 2026 - 19:44
News ID: 1835468
Shehbaz Sharif: Mártir Khamenei foi um líder visionário de resiliência e coragem

O primeiro-ministro do Paquistão elogiou a resiliência e a coragem do Líder mártir da Revolução Islâmica, o Aiatolá Seyed Ali Khamenei.

À margem do cortejo fúnebre do puro corpo do Líder mártir da Revolução Islâmica, o primeiro-ministro paquistanês Shehbaz Sharif descreveu o mártir Khamenei como "um grande estudioso" e "um grande líder", cuja resiliência, coragem, paciência e visão moldaram o Irã em tempos desafiadores.

Ele disse que o mártir Khamenei serviu à nação com dedicação e compromisso inabaláveis, acrescentando que milhões de muçulmanos ao redor do mundo se lembrarão de seu legado duradouro.

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