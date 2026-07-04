Secretário-Geral da D-8 elogia o Aiatolá Khamenei como um líder de coragem e sabedoria excepcionais

Sohail Mahmood, que participava da cerimônia de homenagem de despedida ao Líder mártir, destacou, em entrevista exclusiva à IQNA, o papel de longa data do Irã na promoção da cooperação regional e do desenvolvimento econômico.

Mahmood observou que a Organização D-8 para Cooperação Econômica, criada em 1997, tem o Irã entre seus membros fundadores, ao lado da Turquia, do Paquistão, de Bangladesh, da Indonésia, da Malásia, da Nigéria, do Egito e, mais recentemente, da República do Azerbaijão. Ele afirmou que a organização representa uma população de aproximadamente 1,28 bilhão de pessoas e um PIB combinado de mais de cinco trilhões de dólares americanos, acrescentando que o Irã desempenhou um papel significativo no sucesso das iniciativas da D-8.

Recordando um encontro anterior com o falecido Líder da Revolução Islâmica, o Aiatolá Seyed Ali Khamenei, como parte de uma delegação de alto nível, Mahmood o descreveu como uma figura religiosa notável e um líder de coragem e sabedoria excepcionais. Ele disse que o falecido Líder não apenas orientou a nação iraniana, mas também deu uma contribuição importante aos esforços voltados para a promoção da paz, do progresso e da prosperidade.

Expressando condolências à família do Líder mártir e ao povo iraniano, Mahmood disse que rezava pelo sucesso contínuo da liderança do Irã na proteção dos interesses do país, na defesa da dignidade e na promoção da paz e da estabilidade duradouras na região.

Em resposta a uma pergunta sobre o papel do falecido Líder na cooperação regional e nas relações com os países vizinhos, Mahmood recordou a visita do falecido Aiatolá Khamenei ao Paquistão durante sua presidência, na década de 1980. Ele disse que o Líder sempre enfatizou a solidariedade entre as nações muçulmanas e a importância de relações estreitas e fraternas com os países vizinhos.

Mahmood acrescentou que a ênfase do Líder mártir na unidade e na cooperação contribuiu significativamente para a expansão da cooperação econômica regional, levando a uma maior prosperidade entre os países vizinhos.

Ele concluiu dizendo que as mensagens de solidariedade, apoio aos povos oprimidos e o fortalecimento da cooperação entre as nações islâmicas continuam sendo essenciais para o Irã, o Paquistão, os Estados-membros da D-8 e a região em geral.

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